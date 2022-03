Machtige sprint bergop in Catalonië zorgt voor zege Almeida, hyperspanning en nieuwe leider

In de Ronde van Catalonië stond op donderdag de koninginnenetappe op het programma. En dat leverde spektakel op.

Twee flinke beklimmingen onderweg en dan een aankomst boven op de zware Boí Taüll, dat was waar de renners voor stonden.

Almeida wint, Quintana leider

En op die slotbeklimming werd snel initiatief genomen door heel wat verschillende renners. George Bennett gooide snel de knuppel in het hoenderhok, maar in de absolute finale waren het andere renners die de dienst zouden uitmaken.

Uiteindelijk was het Almeida die in een sprint bergop met drie Quintana en Higuita wist te kloppen. Quintana is de nieuwe leider, hij neemt over van Ben O'Connor. Ilan Van Wilder was eerste Belg op plek 17.