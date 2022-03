Straffe prestatie: Belg heeft wereldrecord Everesting op Zwift te strikken

Het wereldrecord Everesting op Zwift is sinds deze week in handen van een Belg? Michiel Minnaert heeft het oude wereldrecord namelijk verbroken.

Michiel Mannaert is een 28-jarige Gentenaar, die ook deel uitmaakt van de wielerploeg Bataia Brigade. En daar zijn ze trots op hem.

5 uur 55 minuten

Niet in het minst omdat hij nu ook officieel wereldrecordhouder Everesting is geworden op Zwift. Everesting, zegt u?

Het gaat over 8848 hoogtemeters (de Mount Everest is even hoog) overwinnen op de rollen in een zo snel mogelijke tijd, onder de zes uur tijd. Uiteindelijk zou het lukken in 5 uur en 55 minuten.