VOORBESCHOUWING: dit zijn onze sterren voor E3 Harelbeke

Het is op vrijdag alweer raak met een nieuwe leuke koers. Wat mogen we verwachten van E3 Harelbeke?

De E3 wordt al eens gezien als de 'kleine Ronde van Vlaanderen'. Wie goed is in Harelbeke, is dat vaak een dikke week later ook in de Ronde van Vlaanderen.

Dat bewees Kasper Asgreen vorig jaar en ook dit jaar zullen we hem en met hem vele andere toppers mogen verwachten voor beide koersen.

Sterk nummertje

Vorig jaar was het een straf nummertje dat Asgreen opvoerde, met ploegmaat Sénéchal die uiteindelijk nog tweede werd. Tot op heden heeft Quick-Step nog geen makkelijk seizoen gehad.

Zeventien(!) hellingen, met ook onder meer de Paterberg en de Oude Kwaremont, maar met de laatste helling (Tiegemberg) wel op 19 kilometer van de streep.

Onze sterren:

**** Van Aert

*** Asgreen - Campenaerts

** Mohoric - Pedersen - Turgis

* Kragh Andersen - Benoot - Narvaez - Tiller