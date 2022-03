Eindelijk zien we ervaren Belg na héél veel pech een keertje aan het werk in een race, Parijs-Roubaix lijkt het doel

Het is het voorjaar nog niet geweest voor Sep Vanmarcke, die al heel wat mooie koersen aan zich voorbij zag gaan. Vrijdag start hij normaal gezien wel in de E3 Harelbeke.

"Drie keer ziek in één maand heeft mijn conditie een ferme klap bezorgd. De voorbije acht dagen heb ik in totaal amper vijf uur gefietst. Pas maandag kon ik vier uur trainen", aldus Vanmarcke eerder deze week nog in Het Laatste Nieuws.

Geen rol

"Ik besef dat ik nog geen rol kan spelen in Harelbeke, Wevelgem en allicht de Ronde (03/04), maar ik wil er starten in de hoop telkens licht te verbeteren en er te staan in Roubaix."

Ondertussen is het duideljik dat hij nadat hij het openingsweekend miste en na een nieuwe ziekte ook zijn comeback in Nokere Koerse aan zich voorbij zag gaan nu wel zal kunnen starten in de E3 Harelbeke.