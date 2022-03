Lampaert beseft: "Zijn nu de underdog, zoals Lotto-Soudal in verleden" en "Zeg nooit nooit"

Bij Quick-Step - Alpha Vinyl zijn ze nog een beetje op zoek naar de goede vorm. Door ziektes allerhande is The Wolfpack voorlopig minder sterk dan anders.

Yves Lampaert en Tim Declercq zijn er niet bij namens Quick-Step - Alpha Vinyl en dat scheelt toch een ferme slok op de borrel.

Nooit nooit zeggen

"We zitten duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Gelukkig is Asgreen nog een grote kanshebber, maar we worden in een ongewone rol geduwd", aldus Yves Lampaert in Het Nieuwsblad.

"We zijn eerder underdogs nu, een beetje zoals Lotto-Soudal in het verleden. Ik hoop dat we het beter doen. Jumbo-Visma zal het gewicht van de koers moeten dragen en dan kunnen ze geklopt worden, zoals in Milaan - San Remo. Zeg nooit nooit."