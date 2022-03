Merlier is blij dat van der Poel terug is: "Ga hem wel vragen iets minder snel te gaan"

Tim Merlier is klaar voor de klassiekers, na al drie zeges in 2022. En hij mikt ook op de Giro d'Italia, waarin hij ritten wil winnen. Mét de hulp van Mathieu van der Poel.

"Dwars door Vlaanderen rijd ik misschien, maar zeker de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Waarna ik start in de Giro", aldus Merlier in Het Nieuwsblad.

"Met Mathieu van der Poel. Ik ben blij dat hij terug is. Hij zal mij in de sprintetappes zeker willen helpen. Dat deed hij ook vorig jaar, toen ik een rit in de Tour won."

"Maar ik ga hem toch vragen iets minder snel te gaan, want wat hij toen deed, was op de limiet. Ik kon hem bijna niet volgen", kon er een lachje af.