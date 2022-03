Niet Alaphilippe en wel Asgreen moet het klaren voor Quick-Step in E3 en andere klassiekers: "Ik voel geen druk"

De E3 was één van de koersen die Quick-Step vorig jaar won met Asgreen. Een Alaphilippe ontbreekt in de selectie en zal er binnenkort ook in de Ronde niet bijzijn.

Betekent de afwezigheid van Julian Alaphilippe iets voor de Vlaamse koersen? "Als Julian erbij is, moeten de anderen een renner meer in de gaten houden. Hij is moeilijk te vervangen. Het is een verlies. We hebben nu niet meer iemand van wie we weten dat hij op de hellingen de beste is", zo omschrijft Kasper Asgreen de impact.

OP HELLINGEN IN DEFENSIEVERE POSITIE

De Deen benoemt ook de hellingen waar hij dan aan denkt. "Op hellingen als de Berendries en de Koppenberg zullen we nu misschien in een meer defensieve positie zitten. We zullen alert moeten zijn en een manier moeten vinden om te winnen."

Want een zege in een grote klassieker zou het seizoen van Quick-Step wel een welgekomen extra glans geven. "Iedereen wil winnen. Ik voel zelf geen druk. Het is altijd vervelend als je niet wint. Er verschijnen 180 renners aan de start en er kan er maar eentje winnen. Zelfs de beste renners ter wereld verliezen meer koersen dan dat ze er winnen in een seizoen. We hebben nog geen klassieker gewonnen en moeten dat gebruiken als motivatie."