Alle prijzen van de E3: naast overwinning zat er voor Wout van Aert nog een bonusje in

Aan de meet in Harelbeke werden alle prijzen verdeeld in de E3. Wout van Aert was uiteraard de grote overwinnaar, maar er stond nog meer op het spel dan enkel de overwinning.

Wout van Aert kwam arm in arm over de streep met ploegmaat Christophe Laporte. De Belgische kampioen was wel diegene die als eerste over de streep kwam. De derde en laatste podiumplaats was voor Stefan Küng. Wat je tegenwoordig vaker ziet bij verscheidene wielerwedstrijden, is dat de renners op het podium ook een medaille in ontvangst mochten nemen. De gouden medaille ging dus naar Wout van Aert.

Een fysieke herinnering aan zijn overwinning in de E3 Saxo Bank Classic. Eigenlijk was Van Aert onderweg al zeker van een prijs. Van Aert was de eerste Belg of Nederlander die de top van de Tiegemberg bereikte. De organisatie geeft hem daar de X2O Col-trofee voor.

With the Tiegemberg, the riders had the last climb of the day. Van Aert and Laporte are now riding in a straight line to the finish. #e3saxobankclassic March 25, 2022

En dan was er toch nog een andere renner die ook iets overhield aan de E3. Daniel Oss van TotalEnergies ging met de prijs van de strijdlust naar huis. Oss was de vroege vluchter die het langst aanklampte toen de groep-Van Aert de sprong naar voren maakte.