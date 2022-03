VOORBESCHOUWING: titelverdediger Wout van Aert ook in Gent-Wevelgem topfavoriet: dit zijn onze sterren!

Wout van Aert is dit voorjaar in elke klassieker topfavoriet. Ook in Gent-Wevelgem. Als titelverdediger komt Van Aert aan de start, na zijn overwinning in 2021.

Tot in de puntjes heeft Van Aert zich voorbereid op de klassiekers: in de Omloop en de E3 stond er geen maat op hem. Er is dus geen reden waarom hij geen topfavoriet zou zijn in Gent-Wevelgem, een koers die hij vorig jaar al op zijn palmares kon zetten. Ook Mads Pedersen is in prima vorm en ook bijzonder snel in een klein groepje na een lastige wedstrijd. Mogelijk kan ook Biniam Girmay, één van de revelaties van het seizoen, zijn sprint uitspelen aan de aankomst. Daarnaast zijn er nog een aantal outsiders. ONZE STERREN VOOR GENT-WEVELGEM: **** Wout van Aert

*** Biniam Girmay - Mads Pedersen

** Kasper Asgreen - Matej Mohorič - Matteo Trentin - Anthony Turgis

* Fabio Jakobsen - Christophe Laporte - Tim Merlier - Jasper Philipsen