Wolfpack holt achter de feiten aan: "Je moet Quick-Step niet afschrijven, Jumbo is gewoon sterker geworden"

Quick-Step haalt elders nog wel zijn zeges, maar moet het in de klassiekers tegen Jumbo-Visma afleggen. Dat is een conclusie die getrokken mag worden na de E3.

Het moet niet fijn zijn voor de Wolfpack-renners die wel wat anders gewoon zijn, zoals Florian Sénéchal. "Of het frustrerend is? Neen. Je moet Quick-Step niet afschrijven, je moet niet zeggen dat we niets kunnen. Wij zijn op hetzelfde niveau dan vorig jaar, Jumbo-Visma is gewoon sterker geworden", aldus de Fransman.

NIET OP VOLLE STERKTE

Momenteel kan Quick-Step ook niet op volle sterkte aantreden in de klassiekers, door de afwezigheid van Declercq en Lampaert. Dat is ook een gegeven. "Je moet ook wat geluk hebben. Er zijn verschillende jongens die ziek geworden zijn, jongens die pech hebben gekend."

Sénéchal blijft er wel de moed inhouden. "Het seizoen is nog lang, er volgen nog zo veel koersen. We moeten de uitdaging blijven aangaan. Maar Jumbo-Visma heeft een hele sterke ploeg, dat mag je niet vergeten."