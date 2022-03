Zet Thibau Nys straks wegcarrière verder bij Trek-Segafredo? Vader Sven bevestigt: "Het ziet er goed uit"

Door het EK voor U23 te winnen, toonde Thibau Nys al zijn potentieel op de weg. Trek-Segafredo gaat hem wellicht dit jaar nog aan zijn ploeg toevoegen.

Zijn vader Sven Nys had het hierover in de Sporza-studio tijdens de uitzending van de E3. "Het is nog niet officieel, maar het ziet er allemaal wel goed uit. Als het zover komt, denk ik dat er heel rustig met hem moet gebouwd worden en een goede combinatie gemaakt moet worden. Zodanig dat hij de tijd krijgt om ervariing op te doen in iets kleinere wedstrijden."

STAGIAIRCONTRACT EEN MOGELIJKHEID

Een scenario dat momenteel op tafel ligt, is om deze zomer de overstap naar Trek-Segafredo te maken. "Er zijn mogelijkheden om een stagiaircontract te krijgen, maar een optie is ook om eventueel de Tour de l'Avenir te gaan rijden. Hij wil kijken hoe ver hij op de weg kan geraken. We zullen zien hoe ver het zal reiken."

Kortom: er komt een boeiende periode aan voor Thibau en zijn naasten. "Ik ben benieuwd. Het gaat nu inderdaad over twee disciplines en niet enkel over het veldrijden", aldus Sven Nys.