Greg Van Avermaet net niet in de kopgroep: "Ik had kunnen sprinten voor de zege"

Greg Van Avermaet werd zeventiende in Gent-Wevelgem, maar werkt in stijgende lijn naar de Ronde van Vlaanderen van zondag toe.

Greg Van Avermaet won in 2017 Gent-Wevelgem, dit jaar moest hij genoegen nemen met de zeventiende plaats.

"Dat Biniam Girmay wint, is geen grote verrassing. Wij kennen hem ondertussen al een beetje. Hij is vrij snel in de sprint en dat is vandaag nog maar eens duidelijk geworden", zegt Van Avermaet. "Op het WK heeft hij toch ook niet onaardig gepresteerd. Girmay is iemand waarvan je moet oppassen als je met hem naar de sprint gaat. Ook in de E3 Harelbeke zat hij nog mee in volle finale.”

Bijna zat Van Avermaet mee voorin. "Mijn E3 Harelbeke viel wat tegen en hier kon ik toch iets rechtzetten. Ik miste op een haar na de juiste vlucht met Laporte, Stuyven en de rest. Anders had ik ook kunnen sprinten voor de zege.”

En dus mogen we zondag wel wat verwachten van Van Avermaet. “Ik mag tevreden zijn over mijn koers. Ik ben nog niet bij de beteren maar dat zit er wel stilaan aan te komen. Ik geraak dus klaar voor wat nog volgt. De Ronde is een koers die me misschien wel het best ligt, maar er zijn ook nog anderen die de start nemen in Antwerpen.”