Oudenaarde blijft nog vele jaren de aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen

Wie de Ronde van Vlaanderen zegt, zegt ook Oudenaarde. Dat is nu al menig jaar de aankomstplaats van de Ronde en dat blijft nog even zo.

Op een persconferentie is bekendgemaakt dat Flanders Classics en de stad Oudenaarde een akkoord bereikt hebben om tot en met 2028 de aankomst van de Ronde van Vlaanderen te organiseren. Daar moet de Oost-Vlaamse stad aardig wat centen voor op tafel leggen.

PRIJS GAAT OMHOOG

De komende twee jaar zal het 400 000 euro ophoesten om de finish van de Ronde binnen te halen. Vanaf 2024 komt dat bedrag nog hoger te liggen en is dat 450 000 euro. Desondanks werd Oudenaarde toch bereid gevonden om met de voorwaarden akkoord te gaan.

Vorig jaar was het Kasper Asgreen die in Oudenaarde mocht juichen na een overwinning in een sprint met twee tegen Mathieu van der Poel. Zondag kennen we de opvolger van de Deen.