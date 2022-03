"Begrafenisstemming": Vanmarcke heeft maar twee ploegmaats aan start en herhaalt échte doel

In Dwars door Vlaanderen zijn de renners ondertussen vertrokken. Al zijn sommige teams verre van compleet.

Sep Vanmarcke heeft zelfs maar twee ploegmaats in koers bij Israel - Premier Tech, want Jenthe Biermans en Guillaume Boivin zijn ook niet gestart.

Parijs-Roubaix

"We zijn vandaag maar met z'n drieën. Toen we vanochtend hoorden dat er nog 2 zieken waren, was het een begrafenisstemming. Het is niet meer grappig. Het blijft maar mislopen. Het is jammer en frustrerend", aldus Vanmarcke bij Sporza.

"Winnen vandaag is sowieso niet realistisch", aldus nog de Vlaamse renner. "Het doel is en blijft Parijs-Roubaix."