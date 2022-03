Oudenaarde blijft aankomstplaats Ronde van Vlaanderen, José De Cauwer erg duidelijk over die beslissing

Wie de Ronde van Vlaanderen zegt, zegt ook Oudenaarde. En dat al tot minstens 2028, zoveel is nu al duidelijk.

De Ronde van Vlaanderen kwam in het verleden toe in onder meer Gent, Wetteren en Ninove, maar sinds 2012 in Oudenaarde.

En dat zal dus ook de komende zes jaar nog het geval zijn, werd deze week bekendgemaakt door de stad Oudenaarde en Flanders Classics.

Eeuwigheid

"Ik vind dat je zoiets moet hebben qua eigenheid om ergens voor eeuwig en altijd te blijven", aldus José De Cauwer bij Sporza.

"Gaan we nu onze stempel hier drukken en hier blijven? Ja, dat moeten we doen. Al zijn er nu andere steden en gemeenten die zich in aanmerking voelen komen. Geraardsbergen, Ronse, ... Ik wil ze niet tegen de borst stoten."