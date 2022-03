Pakt Quick-Step - Alpha Vinyl uit met grote verrassing in Ronde-selectie? Opvallende kornuit op verkenning

Bij Quick-Step - Alpha Vinyl nog niet al te veel redenen tot juichen dit seizoen. In de Ronde van Vlaanderen willen ze daar verandering in brengen. Met een opvallende naam in de selectie?

Donderdagnamiddag geeft Quick-Step - Alpha Vinyl op een persconferentie zijn namen prijs voor de Ronde van Vlaanderen. Normaal gezien is daar geen Julian Alaphilippe bij, want de Franse wereldkampioen mikt op de Waalse klassiekers. Kwaremont Maar hij werd door Sporza op dinsdag wel gespot terwijl hij het parcours van de Ronde van Vlaanderen deels aan het verkennen was met een aantal ploegmaats. Alaphilippe woont in Ronse, dus op zich hoeft het nog niets te betekenen. Maar toch: Alaphilippe op de Kwaremont bezig zien voedt de geruchten.