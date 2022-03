Pogačar opgehouden door val en verloor kostbare posities: "Ik weet niet of ik de Ronde van Vlaanderen kan winnen"

Met slechts een 10de plek in Waregem hebben de ambities van Pogačar voor de Ronde van Vlaanderen mogelijk een kleine knauw gekregen. Al was er ook wel een valpartij in het spel.

Toen Van der Poel & co doortrokken op Berg ten Houte, was Pogačar niet mee. "Ik zat vast achter een valpartij", wist de UAE-man te vertellen aan de aankomst in Dwars door Vlaanderen. "Dat is koersen, er lonkt altijd wel een valpartij om de hoek. Ik verloor daardoor enkele posities."

Desondanks had Pogačar zich daar niet mogen laten verrassen: hij keek tevens in eigen boezem. "Ik had meer naar voren moeten opschuiven. Ik probeerde nog terug te komen, maar de sterksten en de snelsten zaten vooraan. Al bij al was het een goede koers."

HECTISCHE AANVANGSFASE

Door deze eerste ervaring in Vlaanderen op te doen, heeft 'Pogi' ongetwijfeld wel wat opgestoken. "Ik heb zeker veel geleerd. In het eerste uur waren er al veel aanvallen om in de ontsnapping te geraken. Het was wat hectisch."

De vraag is nu wat zijn tiende plaats in Dwars door Vlaanderen betekent met het oog op de Ronde. "Ik weet niet of ik de Ronde van Vlaanderen kan winnen. Ik zat deze keer niet vooraan, ik weet niet of het zondag wél lukt."