Pogačar wil zichzelf uitdagen met deelname aan klassiekers: "Ik kom graag naar Vlaanderen, de heimat van de koers"

Welkom bij de Vlaamse klassiekers, Tadej Pogačar! Het is voor het eerst dat Vlaanderen de tweevoudig Tourwinnaar in onze voorjaarskoersen kan bewonderen.

Voor aanvang van Dwars door Vlaanderen gaf Pogačar aan hoe hij naar die voorjaarsklassiekers kijkt. "Ik was altijd nerveus als ik te veel aan de klassiekers dacht. Ik heb ze bij de jeugd wel gereden met de nationale ploeg, maar ik was er nooit de beste in. Ik vond niet dat ik het goed deed."

Dit is iets heel anders dan de Tour

Ondertussen zijn de tijden wel danig veranderd. "Ik probeer mezelf uit de dagen, over die grens te gaan en ook goed te zijn in dit soort koersen." Ook al is het dan toch ietwat uit zijn comfortzone. "Dit is iets heel anders dan de Tour", knikt de Sloveen.

Dat houdt hem niet tegen om deel te nemen. Pogačar heeft zich inmiddels dan ook ontpopt tot een polyvalente superkampioen. "Ik hou van wielrennen, dus ik kom ook graag naar Vlaanderen, de heimat van de koers. Ik vind het boeiend."