Van der Poel bespreekt na zege tegenstand voor de Ronde: "Weet hoe goed vorm moet zijn om Van Aert te volgen"

Mathieu van der Poel lijkt na zijn zege in Waregem klaar om de strijd met Van Aert in de Ronde aan te gaan. Al hoopt de Nederlander zelf om dan nog beter te zijn.

Van der Poel maakte het mooi af in Dwars door Vlaanderen, al was het niet met brutale aanvallen zoals we die in het verleden van hem zagen. "Ik had in de kopgroep niet het gevoel dat ik de sterkste was. Ik denk dat ik het in de finale correct heb aangepakt. Ik voelde me nog niet helemaal gerecupereerd van Coppi e Bartali, maar ik had wel nog iets in de tank op het einde. Ik was al goed en hoop zondag nog wat beter te zijn."

Vervolgens overliep Van der Poel hoe hij er voor staat ten opzichte van mogelijke concurrenten voor de Ronde. "We hebben gezien hoe sterk Van Aert is. Ik weet hoe goed mijn vorm moet zijn om Van Aert te volgen. Die moet nog wat beter zijn, ik denk wel dat dat na enkele extra dagen zondag het geval zal zijn. Ik heb hard gewerkt om weer op het hoogste niveau te presteren. De mensen rondom mij weten dat."

BESLISSEND MOMENT OP BERG TEN HOUTE

Dan heb je nog Pogačar, maar die miste de goede vlucht in Dwars door Vlaanderen. De Sloveen deed wel nog een tevergeefse poging om weer aan te sluiten. "Het was onmogelijk om terug te komen. We waren met acht sterke mannen weg na Berg ten Houte en ik wist onmiddellijk dat we voorop zouden blijven."

Dat betekent uiteraard niet dat aan diens capaciteiten getwijfeld moet worden. "Hij had zeker de benen om te volgen, ik denk dat hij gewoon wat te ver zat. Ik weet niet of het enkel aan positionering lag dat hij er niet bij was of wat er juist is misgelopen." Op basis van Dwars door Vlaanderen is er misschien ook een extra favoriet bijgekomen. "Pidcock was één van de sterkste renners vandaag", merkte Van der Poel op.