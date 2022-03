Bissegger moet passen voor Ronde van Vlaanderen: "Zo had ik me het klassieke voorjaar niet voorgesteld..."

Pech voor Stefan Bissegger en EF Education-EasyPost. De Zwitser moet noodgedwongen verstek geven voor de Ronde van Vlaanderen.

Stefan Bissegger (23) maakte het nieuws bekend via Instagram. "Ik ben maandag terug ziek geworden en voelde me vrij slecht tijdens de koers woensdag. We hebben dan ook besloten om naar huis te gaan en te passen voor de Ronde. Dit is niet hoe ik me het klassieke voorjaar had voorgesteld, maar that's life", aldus de teleurgestelde Zwitser.

Bissegger stapte tijdens Dwars door Vlaanderen af. Door ziekte moest de Zwitser eerder dit seizoen ook al opgeven in Parijs-Nice. Een serieuze streep door de rekening van de talentvolle youngster.