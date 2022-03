Pidcock zet zich niet bij Ronde-favorieten: "Als Van Aert niet aan start komt, zou dat ongetwijfeld veel veranderen"

Ook Tom Pidcock heeft opgevangen dat Wout van Aert misschien niet start in de Ronde. Een favoriet acht de Brit zich nog niet, al zou de afwezigheid van Van Aert wel een pak veranderen.

"Als Van Aert niet aan de start komt, zou dat ongetwijfeld veel veranderen voor deze koers", blikt Pidcock vooruit op de Ronde van Vlaanderen. "Het zou een impact hebben op het aantal renners dat in de finale geraakt en ook op de sterkte van Jumbo-Visma."

Pogačar is een andere concurrent, al haalde Pidcock zondag het gebrek aan ervaring bij hem aan in dit type koersen. Wat kan dat voor een factor worden? "Als Pogačar snel vertrekt omdat het dan makkelijker is om zich te positioneren, moet je meegaan. Je kan je aan alles verwachten."

VLAAMSE KOERSEN GELIJKAARDIG

Pidcock heeft zelf overigens ook nog maar één keer de Ronde gereden. "Ik heb zeker minder ervaring dan sommigen. Ik heb wel al aardig wat klassiekers gereden en dat zijn gelijkaardige koersen. Zo doe je sneller ervaring op. Je weet wat de sleutelpunten in de koers zijn. Ik heb niet alle ervaring, maar kan me enkel baseren op de ervaring die ik wel heb."

© photonews

Met welk gevoel leeft de Ineos-renner dan toe naar de Ronde? "Ik heb in Dwars door Vlaanderen veel vertrouwen opgedaan. Dat is positief met het oog op de Ronde van Vlaanderen. Ik heb al getoond dat ik koersen van meer dan 250 kilometer aan kan."

RONDE MET PUBLIEK

Voldoende voor een favorietenrol? "Ik denk niet dat ik bij de favorieten hoor. Er zijn andere mannen die al meer bewezen hebben in deze koersen. Ik denk dat ik een kans heb, maar dan moeten alle puzzelstukjes in mekaar vallen." Naar één ding kijkt Tom Pidcock sowieso wel al uit. "Het gaat een mooie ervaring zijn om een Ronde van Vlaanderen met publiek mee te maken."