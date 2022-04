Vanmarcke heeft amper nog fitte ploegmaats en zijn ploeg moet dan ook volledig afzeggen voor de Ronde

Geen Sep Vanmarcke in de Ronde van Vlaanderen, want zijn ploeg moet volledig afzeggen. Het heeft amper nog fitte renners over.

Op de deelnemerslijst van Dwars door Vlaanderen stonden al maar vijf renners van Israel-Premier Tech. Biermans en Boivin vielen daar dan nog af van af wegens ziekte. Inmiddels is er een tweede Covid-geval opgedoken bij de ploeg in België. De andere renners en stafleden worden dan ook beschouwd als hoogrisicocontacten. Israel-Premier Tech koerst ook in Spanje dit weekend en andere renners staan sowieso nog aan de kant wegens ziekte. Er zit dus niets anders op dan forfait te geven voor de Ronde van Vlaanderen. "Het is een heel jammerlijke situatie. We vinden dat dit momenteel onze enige optie is. We nemen deze beslissing uit respect voor de koers en voor het peloton", zegt teammanager Kjell Cärlstrom. STREEP DOOR REKENING VAN VANMARCKE Voor Sep Vanmarcke is het alleszins opnieuw een streep door de rekening. Vanmarcke heeft wedstrijdkilometers nodig om weer vorm op te doen nadat hij zelf door ziektes een achterstand heeft opgelopen. Vanmarcke hoopt binnen een paar weken in Parijs-Roubaix nog te kunnen meespelen voor de prijzen.