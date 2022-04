Rudy Pevenage pleit voor terugkeer van twee iconische hellingen in de Ronde van Vlaanderen

De Ronde van Vlaanderen is in de loop der jaren wat veranderd. Rudy Pevenage vindt dat iconische hellingen uit het verleden terug in de Ronde moeten worden opgenomen.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Pevenage is voorstander voor een terugkeer van twee hellingen in het bijzonder: de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Dat is geen toeval: Pevenage is zelf inwoner van de stad Geraardsbergen. De Muur van Geraardsbergen en Bosberg waren jarenlang de voorlaatste en laatste helling uit de Ronde van Vlaanderen, tot er in 2012 een parcourswijziging kwam. Van 2017 tot en met 2019 werd de Muur terug opgenomen in het parcours, nadien niet meer. Sinds 2012 behoort de Bosberg niet meer tot het parcours van de Ronde. PRATEN MET FLANDERS CLASSICS Pevenage wil er nu bij organisator Flanders Classics voor gaan pleiten om terug een Ronde van Vlaanderen uit te tekenen mét de Muur van Geraardsbergen en Bosberg. Volgens hem is slechts een kleine aanpassing weer nodig om dan binnen de tien kilometer terug koers te zetten richting Brakel.