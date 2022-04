🎥 Victor Campenaerts en Lotto-Vikings zwepen de boel op met Vikinghoorn bij start Ronde van Vlaanderen

Nog voor Linde Merckpoel iets kon vragen aan Lotto-kopman Victor Campenaerts, vertelde de Vocsnor al dat ze met de ploeg iets speciaal hadden voorbereid. Florian Vermeersch haalde een vikinghoorn naar boven en begon met luid geschal op de hoorn te blazen waarna er een kreet klonkt.

Het verzamelde publiek deed vlotjes mee met de kreten van de Lotto-ploeg. Achteraf vertelde Campenaerts bij Sporza dat ze zich bij Lotto echte Vikingen voelden, zeker na die kreten.

🇧🇪 #RVV22



🔊 SOUND ON



Can you tell the guys are ready for @RondeVlaanderen? 🤩 pic.twitter.com/4sZdKu5xI2