Tiesj Benoot is nu de Belg van Jumbo-Visma om in de gaten te houden: "Ik had sowieso rol tot diep in finale"

Door de afwezigheid van Wout van Aert is Tiesj Benoot de Belg die Jumbo-Visma in de Ronde wel eens aan een heel mooi resultaat kan helpen.

De ziekte van Van Aert is uiteraard een ferme domper. Dat betekent echter niet dat ze zich bij Jumbo-Visma presenteren als geslagen honden. "Door het afzeggen van Wout hebben we onze spits niet meer, maar Christophe Laporte voelt zich echt goed en ikzelf ook", vertelde Tiesj Benoot voor de start van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen.

Ik heb mij op dezelfde manier voorbereid

Benoot probeert zich te houden aan de ingesteldheid die hij voorzien had voor de Ronde van Vlaanderen. "Ik had sowieso een rol tot diep in de finale. Ik heb mij op dezelfde manier voorbereid en sta op dezelfde manier als anders aan de start."

De Ronde is een wedstrijd waarin de sterksten van die dag naar voren komen. "Ik heb wel vertrouwen, maar de Ronde van Vlaanderen is de Ronde van Vlaanderen. Je kunt je niet echt baseren op de wedstrijden die je voordien gereden hebt. Een topfavoriet? Mathieu van der Poel."