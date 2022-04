Cijfers van Van der Poel wél bekend en die spreken boekdelen: sprint vergelijkbaar met die tegen Van Aert in 2020

In tegenstelling tot die van Pogačar zijn de Ronde-cijfers van Van der Poel wel bekend. Hoe hij Van Aert klopte in de sprint in 2020, zo won VDP ook deze keer de spurt.

Kristof De Kegel, de performance manager van Alpecin-Fenix, zette de cijfers van de vier sprints die Mathieu van der Poel al reed in de Ronde van Vlaanderen op sociale media. Bij de cijfers uit 2019 moet je wel de kanttekening plaatsen dat het geen spurt was voor de overwinning. Het is vooral bijzonder interessant om die drie andere sprints eens met mekaar te vergelijken.

Het valt op hoe hard de cijfers van 2020 en 2022 met mekaar overeenkomen. Telkens was het een spurt van 230 meter, een afstand waarop Van der Poel qua explosiviteit het beste uit zichzelf kan halen. IN 2020 ging hij van een startsnelheid van 33,5 per uur naar een maximumsnelheid van 56,3 per uur. Dit jaar begon de Nederlander met spurten aan 32,9 kilometer per uur en haalde hij op zijn piek 57,1 kilometer per uur.

© photonews

In 2020 klopte Van der Poel Van Aert in een spurt met twee, in 2022 was het een sprint met vier. Vorig jaar ging Van der Poel op een afstand van 190m van 46,4 naar 58,7 per uur. Hij verloor toen de sprint tegen Asgreen. Zelf zette de kersverse Ronde-winnaar de gegevens van zijn koers op Strava. Daaruit blijkt dat hij een gemiddeld vermogen van 338 watt haalde en in totaal 6 uur, 34 minuten en 50 seconden op de fiets zat.