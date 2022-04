Evenepoel kan zichzelf niets verwijten: "Een beetje teleurgesteld, maar heb er vertrouwen in dat er nog kansen komen"

Evenepoel begon met enorme verbetenheid aan de eerste opdracht in het Baskenland. Teleurstelling mag er dan wel zijn als je tweede eindigt, al is vooral bewezen dat de vorm heel goed is.

Remco Evenepoel had vooraf gezegd dat het amper een tijdrit was, gezien de korte afstand. Dat belette hem niet om ontzettend sterk voor de dag te komen. "Ik wist dat het een lastige tijdrit ging worden, want er zaten een aantal technische stukken in, maar ik deed alles wat ik kon en reed zo snel mogelijk", was zijn relaas nadien.

HET NERGENS LATEN LIGGEN

Roglič was de enige die zijn tijd kon kloppen. Evenepoel heeft geen grote fouten gemaakt en heeft ook niet het gevoel dat hij ergens de overwinning liet liggen. "Ik heb nergens spijt van. Het was enkel zo dat één renner nog sneller was dan ikzelf."

Al blijft een tweede plaats voor een echt winnaarstype altijd wat moeilijk liggen. "Ik ben een beetje teleurgesteld, want ik kwam naar hier met een goede conditie en wilde winnen, maar ik heb er vertrouwen in dat er deze week nog kansen zullen komen."