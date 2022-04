Evenepoel zonder druk in Baskenland en bespreekt klassieke moeilijkheden Quick-Step: "We willen iets terugdoen!"

Te midden de moeilijkheden die Quick-Step kent in de klassiekers, gaat Evenepoel in het Baskenland aan de slag deze week.

"De slotfase van mijn stage was zeer zwaar, met specifiek werk richting Ardennenklassiekers. De Ronde van Baskenland ligt wat in het verlengde daarvan. Ik zie dit een beetje als een derde hoogtestageweek", duidt Evenepoel in Het Laatste Nieuws zijn mindset voor aanvang van de rittenkoers.

"Tuurlijk zou het fantastisch zijn om te kunnen postvatten tussen de allerbesten. Maar als het niet zo is: no panic." Op de eerste dag kan hij zich misschien wel tonen. "Ik wil eerst en vooral een goeie openingstijdrit rijden. Nou ja, tijdrit... 7,5 kilometer is superkort. Zelf heb ik het liever langer."

'UNDERDOG-ROL' IN KLASSIEKERS NIET LEUK

Evenepoel volgt ook hoe moeilijk Quick-Step het momenteel heeft in de klassiekers. "Ik rijd een totaal verschillend programma, wat maakt dat ik de machteloosheid en ontgoocheling van de klassieke jongens iets minder fel ervaar. Voor een team als het onze is het niet leuk om als 'underdog' naar de klassiekers te moeten."

Het contrast is groot met het dominante Quick-Step uit het verleden. "Dat is geen normale situatie. Weliswaar één waarmee we moeten 'dealen'. Ook voor ons, Julian Alaphilippe en ik en de rest van onze groep, komt er nu een hele belangrijke periode aan. We willen iets terugdoen!"