Evenepoel piloteert Alaphilippe met uitmuntend werk naar zege en juicht mee: "Een beetje à la Formule 1"

Evenepoel was als eerste aan het juichten. Door zijn toedoen kon Julian Alaphilippe de zege haast niet meer laten liggen in de tweede rit van de Ronde van het Baskenland.

"'Kom Julian, neem mijn wiel', zei ik hem op een viertal kilometer van het einde. Ik reed met hem naar voor. Om vervolgens het tempo niet meer te laten zakken. (lacht) Het was een beetje à la Formule 1, zonder remmen in de bochten", deed Evenepoel zijn relaas bij Het Laatste Nieuws.

Het was volop risico nemen: wie zegt nog dat Evenepoel niet kan sturen? De sprint van Alaphilippe deed de rest. "Hij moest enkel nog over me heen komen, in het zicht van de finish. Voor de wereldkampioen kom ik heel graag eens ‘uit mijn kot’. Het is een droom om voor hem te mogen werken."

KIPPENVEL

Remco Evenepoel ging al uit zijn dak nog voor Alaphilippe over de streep reed. "Kippenvel, jongens! Gezien hoe makkelijk hij won? Magnifiek. Dit gaat niet alleen hém deugd doen, maar bij uitbreiding onze hele ploeg."