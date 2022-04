🎥 Geeft goede herinnering Remco Evenepoel energie in het Baskenland? "Ik zal de energie nodig hebben"

Remco Evenepoel blijft het beste van zichzelf geven in het Baskenland. Een goede herinnering kan misschien voor een extra pigment zorgen.

Na afloop van de vierde rit in de Ronde van het Baskenland werd Evenepoel aan de aankomst in Zamudio eraan herinnerd dat de vijfde etappe zich afspeelt in een regio waar hij als junior al eens won. Gaat dat hem extra energie geven? "Ik hoop van wel, want ik voel mij nu vrij leeg", lacht Evenepoel. Ik ga de energie nodig hebben. Laten we hopen dat het weer hetzelfde blijft en dat iedereen veilig blijft."

De veiligheidsomstandigheden, dat is toch iets waar Remco Evenepoel zeker goed op let. Zeker met zijn geschiedenis. "Het was vandaag een hele mooie etappe. Een etappe die veiliger was dan de rit van gisteren, vond ik."

Met zijn prestaties is vooralsnog niets mis. Ook in de vierde rit deed Evenepoel weer nuttig werk voor Alaphilippe. "Laten we hopen dat de volgende dagen even goed zullen zijn."