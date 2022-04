"2032: Valverde gaat door, Remco en Pogacar wonnen elk zes keer de Tour" en "Van Pussay naar Balzac": de hilarische tweets van Thomas De Gendt spreken boekdelen

Als er iemand is die al eens van een grapje houdt of eens een straffe uitspraak doet - ook op de sociale media - dan is het wel Thomas De Gendt.

Zelf is hij de man van de lange ontsnappingen, waarmee hij al won in heel veel verschillende rittenkoersen op World Tour-niveau.

Maar hij heeft ook heel veel humor en durft ook al eens buiten de lijntjes kleuren op de sociale media. Zo lanceerde hij afgelopen zomer een hilarische voorspelling voor binnen tien jaar.

Year 2032. Evenepoel and Pogacar each won 6 Tours now. Van der Poel will be competing in 17 disciplines at the olympics, aiming at 17 medals. Van Aert won Paris-Roubaix for the 7th time. Valverde announced that he will continue for another year as he doesn’t feel his age yet. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) June 30, 2021

Of er van zijn voorspellingen veel zal uitkomen? Dat zal de komende jaren nog moeten blijken. Valverde gaf alvast aan écht te zullen stoppen, maar zeker ben je nooit.

Ook rondom de Ronde van Vlaanderen van afgelopen weekend sloeg De Gendt via de sociale media koppen met spijkers:

The hardest part about the classics is finding a trainingroute in my area with some climbs without getting blocked because of a race. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 30, 2022

En wat dacht je van dit?