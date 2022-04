Roglič klaar voor klassementsstrijd: "Hopelijk met besten mee naar boven, alles aan doen om gele trui te behouden"

De klassementsstrijd kan nu helemaal losbarsten in de Ronde van het Baskenland. Primož Roglič is er alvast klaar voor.

Het was al een hele lastige Ronde van het Baskenland, met ook donderdag een elitegroepje dat sprintte voor de zege. Misschien zat er voor Roglič wel meer in dan die vierde plek. "Natuurlijk had ik graag willen winnen, maar het ontbrak een beetje aan geluk . Het was een zware dag met veel aanvallen en actie op de laatste klim. Jonas Vingegaard en ik hebben echt volle bak naar de finish gereden."

FINISH OP STEILE KLIM

Hoe lastig het ook al was tot dusver, de moeilijkheidsgraad gaat nog een beetje naar omhoog, met steilere beklimmingen. "Morgen moeten we veel bergen over en de finish is boven op een steile klim. Hopelijk beschik ik over goede benen en kan ik met de besten mee naar boven."

Roglič staat na vier etappes op kop en is niet van plan om die leiderspositie uit handen te geven. "We gaan er alles aan doen om de gele trui te behouden."