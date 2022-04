Na de commotie is overstap van Verstrynge naar Alpecin-Fenix nu een feit: "Ik laat het verleden achter mij"

Het zorgde voor een pak commotie toen ineens bleek dat Emiel Verstrynge naar Alpecin-Fenix zou gaan en dus niet mee in het nieuwe project van Jan Tormans stapte.

Een bom was het in veldritland. Inmiddels heeft Alpecin-Fenix zijn komst bevestigd. "Ik laat het verleden achter mij en leg mijn focus volledig op deze nieuwe uitdaging", aldus Verstrynge, die bij Sporza uitlegt waarom hij voor Alpecin-Fenix koos. "Er is meer dan voldoende knowhow in die ploeg om als renner het best uit de verf te komen. Ik heb dan ook heel veel vertrouwen in de omkadering van de ploeg."

MIX VELD-WEG

Er speelt ook nog wat anders. "Daarnaast spreekt de goede mix tussen het veldrit- en het wegprogramma me enorm aan. Met de development-ploeg kan ik in de zomer koersen op een niveau dat dichter aanleunt bij dat van mij. Zo zijn er zowel op de weg als in het veld heel wat doorgroeimogelijkheden. De wegwedstrijden dienen nog steeds als voorbereiding voor het veld. Toch wil ik dit jaar in beide disciplines mooie dingen laten zien."

Verstrynge komt ook zijn maatje Joran Wyseure van bij Tormans opnieuw tegen in zijn nieuwe ploeg. "We hebben elk apart beslist wat de beste stap voor onze toekomst is. Dat we nu opnieuw samen kunnen werken is eerder een bonus. We komen goed overeen op en naast de fiets."