Planckaert vol lof voor Evenepoel: "Maar hij zal nooit de Tour of Giro winnen, zeg dat ik het heb gezegd"

Remco Evenepoel is een fenomeen, dat weet iedereen. En ook Eddy Planckaert heeft lof voor de Belg, maar is ook kritisch.

"Remco Evenepoel heeft het ook niet gemakkelijk. Een toprenner tot en met: tijdritten, kleine rondjes, bingo! Maar wel tweede geworden in de tijdrit in het Baskenland, na Primoz Roglic. Roglic is bij wijze van spreken versleten", aldus Eddy Planckaert tegen Het Laatste Nieuws.

Nooit Giro of Tour

"Evenepoel gaat een fantastische carrière uitbouwen, hij wordt hopelijk nog een keer wereldkampioen en olympisch kampioen tijdrijden. Maar de Tour de France en de Ronde van Italië gaat hij nooit winnen. Zeg dat ik het gezegd heb."

“Evenepoel zal altijd tweede, vierde, vijfde worden. Terwijl het om winnen gaat. Het zal altijd iets zijn. Evenepoel is jong, of hij heeft een slechte dag. Hij zal een keer op een kwartier, twintig minuten worden gereden. Er zal altijd iemand beter zijn dan hem."