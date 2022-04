Remco Evenepoel staat dan toch open voor Vlaamse klassiekers: "Op een dag zal ik er zeker aan deelnemen"

In 'Extra Time Koers' vroegen ze zich onlangs af waarom Remco Evenepoel de Vlaamse klassiekers niet rijdt. Met zijn kwaliteiten moet hij daar toch ook iets teweeg kunnen brengen.

In zijn reactie na de vierde etappe in de Ronde van het Baskenland bij de Belgische media vroeg Evenepoel zich af of hij niet te brutaal aanging en betreurde hij dat Alaphilippe opnieuw tweede werd. Daarnaast werd vooral het thema van de Vlaamse klassiekers aangekaart.

PARCOURSKENNIS

Johan Museeuw had laten optekenen dat Evenepoel niet van plan zou zijn om die ooit te rijden, maar dat blijkt niet te kloppen. "Ik zou die ook graag willen rijden. Misschien beginnen met een Omloop ofzo", klinkt het bij HLN en HNB. "Het is niet dat ik die parcoursen niet ken. Ik train er vrij vaak in de zomer als het goed weer is. Ik ken de parcoursen zeker, maar rittenkoersen doe ik ook even graag."

"Ik denk dat ik van alles een beetje moet kunnen proeven. Op een dag zal ik er wel zeker aan deelnemen", belooft Evenepoel. "Dat zit in mijn hoofd. En als iets in mijn hoofd zit, gaat het er niet rap uit. Dit jaar zeker niet, het klassieke voorjaar is nu ook bijna gedaan. Er zijn eerst nog andere doelen."