🎥 Remco Evenepoel heeft zich weinig te verwijten: "Het had mooi geweest als ik op het podium kon staan"

Alles heeft Remco Evenepoel gegeven. Verwijten moet hij zich niet maken. Het podium had een mooie beloning geweest voor zijn inspanningen, maar het mocht niet zijn.

Het is niet dat de koninginnenrit in de Ronde van het Baskenland hem nog zo veel wijzer gemaakt heeft. "Buiten het feit dat ik goed een berg af kan rijden, heb ik niets geleerd. Ik ben gelost, ik heb nergens spijt van. We moesten achtervolgen. Wat kan ik zeggen? Ik heb alles geprobeerd om terug te komen, ook toen ze begonnen aan te vallen. Ik ben gelost toen ze aanvielen en nadien bleef de kloof hetzelfde."

Evenepoel is er zeker niet doorgezakt. "Ik had geen slechte dag, maar miste die paar procenten om bij de besten te blijven en aan te vallen. Het is een beetje triest om met vijf seconden naast het podium te vallen. Ik kwam naar hier om mezelf te meten met de grote kanonnen uit de grote ronden. Ik denk dat ik het heel goed deed. Ik zat er nog bij op de slotklim, maar dan was er één grote versnelling die ik niet kon volgen."

Knap dat de man die als leider aan de slotrit begon, zich ook hierna volledig bleef geven. "Ik bleef wel een hoog tempo trappen. Je hebt dan nog het verhaal van de bonificatieseconden, dat kostte me wellicht het podium. De vorm is oké, maar dat betekent niet dat ik tevreden ben. Het had mooi geweest als ik op het podium kon staan in de Ronde van het Baskenland."