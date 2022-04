Net geen podium in algemeen klassement maar Evenepoel wel beste jongere in Ronde van het Baskenland

De enorme inspanningen van Evenepoel in het Baskenland redden geen podiumplek. Beste jongere mag hij zichzelf wel noemen deze week.

Op de laatste dag van de Ronde van het Baskenland stond de koninginnenrit van Eibar naar Arrate op het programma, een rit met zeven cols in totaal. Evenepoel werd vanuit verschillende hoeken bestookt: het was dan ook een hele dag hard labeur voor het jonge talent van Quick-Step Alpha Vinyl.

VERSCHILLEN IN EINDSTAND EN JONGERENKLASSEMENT

Evenepoel bleef moedig strijden en maakte in de laatste twee kilometer op het vlakke en in het dalende nog tijd goed. Zo kwam hij alsnog in de buurt van het podium in het algemeen klassement. Uiteindelijk kwam hij slechts 5 secondjes te kort voor de derde plaats. Martínez won de Ronde van het Baskenland, met 11 seconden voorsprong op Ion Izagirre en 16 seconden op Vlasov. Evenepoel werd mooi vierde op 21 seconden.

Toch mag Evenepoel deelnemen aan de podiumceremonie, want hij is de beste jongere. De blauwe trui mag hij dus wel mee naar huis nemen. In het jongerenklassement stond er dan ook geen maat op Evenepoel. Aan het eind van de rittenkoers houdt Evenepoel nog een bonus van 5 minuten en 3 seconden over op Juan Pedro López, de 24-jarige Spanjaard van Trek-Segafredo.