Analist heeft grote verwachtingen van Evenepoel: "Schrijf hem maar niet af"

In de slotkilometers van de Ronde van het Baskenland moest Remco Evenepoel de leiderstrui alsnog uit handen geven, maar die ontgoocheling zou hem wel eens sterker kunnen maken.

Volgens Jelle Vanendert zal dat echter niet voor frustraties zorgen bij Evenepoel. “In zijn hoofd zal Remco Evenepoel wel teleurgesteld geweest zijn, maar ik vond dat hij sterk reed”, zegt Vanendert aan Het Belang van Limburg.

“Ik ken die rit. Alsof je aan een Gran Fondo deelneemt: moeilijk te controleren. Ik zag drie positieve punten bij Remco: zijn afdaling, dat hij zijn eigen tempo koos toen hij in de verdrukking kwam - waardoor hij niet helemaal kopje-onder ging - en dat hij tot het einde bleef vechten.”

Vanendert verwacht dan ook wel nog wat van Evenepoel, nu én in de toekomst. “We moeten niet verschieten wanneer hij binnen de twee jaar plots weer grote stappen voorwaarts zet op de lange cols en de steile beklimmingen. Remco is per slot van rekening nog steeds maar 22 jaar.”

“Mag zo'n jongen op die leeftijd geen fouten meer maken? Mag hij niet meer verliezen? Ik denk dat Remco's eerzucht er voor zal zorgen dat hij woensdag sterk voor de dag komt in de Brabantse Pijl. En schrijf hem ook maar niet af voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.”