Tiesj Benoot past voor Parijs-Roubaix: "Ik wil me voorbereiden op wedstrijden die mij beter liggen"

Tiesj Benoot is bezig aan een sterk voorjaar, maar past nu toch voor Parijs-Roubaix van komende zondag.

Tiesj Benoot reed in Dwars door Vlaanderen en de Amstel Gold Race naar het podium, telkens wel wanneer Wout van Aert er niet bij was. “Het is jammer dat we Wout missen. Een man extra in de finale had een verschil gemaakt om op te tornen tegen het blok van Ineos Grenadiers”, vertelt Benoot aan Het Laatste Nieuws.

Maar de ploeg kan zich dus ook laten zien, zonder Wout van Aert. “Ik heb de voorbije zeven jaar veel klassiekers zonder Wout als ploegmaat gereden en toch ook enkele mooie resultaten behaald? Maar ik hoop in de toekomst deze klassiekers wel met Wout te kunnen rijden.”

Dat zal niet meer voor dit jaar zijn, want Benoot past voor Parijs-Roubaix. “Ik trek nu een week naar Nice, waar mijn broer Jaat woont. Ik wil er mij voorbereiden op de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Die wedstrijden liggen mij beter dan Roubaix. Met Roglic en Vingegaard komen we er ook met een sterke ploeg aan de start.”