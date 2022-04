Renners hebben nieuw wapen voor Parijs-Roubaix: UCI zet het licht op groen

Parijs-Roubaix zal nog steeds zwaar zijn, maar de renners krijgen wel een nieuw 'wapen' tot hun beschikking om de Helleklassieker goed te doorstaan.

Het is overigens iets dat ze ook in andere wedstrijden zullen kunnen gebruiken. In Parijs-Roubaix zou het wel al goed van pas kunnen komen. De UCI staat voortaan systemen toe in het profpeloton om de bandendruk al rijdend aan te passen.

Dat heeft de UCI zelf aangekondigd. Het heeft het systeem onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat het geen bewegende delen of compressoren bevat. Daarom ziet de UCI er ook geen graten in dat het in profwedstrijden gebruikt zou worden.

AL SINDS 1 APRIL TOEGELATEN

Renners zouden met twee knoppen aan het stuur dan de bandendruk kunnen aanpassen en kunnen zich hiervoor baseren op de gegevens op hun fietscomputer. Het gebruik van het systeem is al sinds 1 april toegelaten, maar de UCI komt nu pas met het nieuws naar buiten.