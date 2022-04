Remco Evenepoel kreeg waarschuwing van de jury tijdens Brabantse Pijl

Wellens was niet de enige die een tik op de vingers kreeg tijdens de Brabantse Pijl. Remco Evenepoel kreeg ook een melding van de wedstrijdjury.

Bij Wellens ging het om deklassering voor een onregelmatige sprint, bij Evenepoel was het veel minder erg. Evenepoel kreeg een officiële waarschuwing van de jury en dit voor iets wat veel vroeger in de koers had plaatsgevonden.

LICHTE POR

Op zo'n 69 kilometer van de aankomst begeleidde Evenepoel met zijn rechtervuist Ben Turner van Ineos even naar de rechterkant van de baan, zodat hij zelf door kon. Je zou het een por kunnen noemen, al moet het zeker niet overdreven worden.

Het is niet zo dat Turner ook maar enigszins in gevaar werd gebracht, maar bewust contact tussen de renners is uiteraard niet meteen de bedoeling. Vandaar dus de waarschuwing voor Evenepoel. Daar bleef het ook wel bij.