Wout van Aert voegt extra koers toe aan zijn voorjaarsprogramma

Wout van Aert miste door zijn coronabesmetting de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race.

Donderdag beslist de medische staf van Jumbo Visma of Wout van Aert zondag van start gaat in Parijs-Roubaix. De ploeg wil geen risico nemen, met Colbrelli en Declercq in gedachten.

Eén ding staat wel al vast. Wout van Aert zal de week erna Luik-Bastenaken-Luik rijden, een koers die hij nog nooit gereden heeft.

Ook Roglic, Vingegaard en Benoot starten voor Jumbo Visma in Luik-Bastenaken-Luik, zodat het nog kiezen wordt wie de kopman zal zijn.