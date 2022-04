De week van de 19-jarigen: in Ronde van Sicilië is Kroatische youngster aan het feest

Net als in de Brabantse Pijl is ook in de Ronde van Sicilië een 19-jarige youngster aan het feest. Een jonge Kroatische renner boekte in die rittenkoers zijn eerste profzege.

Een vroege ontsnapping van vijf vluchters gaf de derde etappe in de Ronde van Sicilië kleur. Fran Miholjević bleek veruit de betere van de vijf. De verwachting was dat de rit zou uitmonden in een groepssprint, maar het peloton kreeg de kloof met Miholjević maar niet onder de minuut. Dat lukte pas op een goeie anderhalve kilometer van de aankomst. Miholjević is ook niet de eerste de beste: vorig jaar werd hij al nationaal kampioen tijdrijden bij de belofte en tweede in het nationaal kampioenschap bij de weg. Dat is nog altijd geen garantie voor succes bij de profs, maar dat heeft de renner van Cycling Team Friuli ASD nu wel beet.