Alpecin-Fenix komt met medisch rapport na zware val van Edward Planckaert

Edward Planckaert kwam in de slotkilometer van de vijfde rit van de Ronde van Turkije zwaar ten val.Al snel was duidelijk dat Planckaert een hersenschudding opgelopen had. Laat op de avond liet Alpecin-Fenix weten dat ook het rechtersleutelbeen gebroken is.

Planckaert ligt in een ziekenhuis in Turkije, maar zal naar ons land overgebracht worden. Alpecin-Fenix kijkt om de repatriëring zo snel mogelijk te laten gebeuren.

Planckaert kwam ten val door ploegmaat Philipsen die duidelijk aangedaan was door de val. Hij liet van zich horen op Twitter over het voorval.

"Ik voel me boos over de manier waarop Edward Planckaert crashte nadat hij schitterend werk voor mij deed", klonk het. "Ik volgde mijn leadout Lionel Taminiaux en probeerde ruimte te maken voor Planckaert op links. Maar ik kreeg een duw van rechts en kon nergens naartoe. Ik hoop dat hij en de andere renners die vielen 'oké' zijn en goed herstellen."

Philipsen werd tweede, de rit werd gewonnen door Sam Welsford die Team DSM aan een eerste overwinning van het seizoen hielp.