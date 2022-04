Ganna schuift favorietenrol van zich af: "Een keer buiten tijd en een keer na twee kasseistroken afgestapt"

Filippo Ganna is een gepatenteerd hardrijder, die ook wel overweg kan met kasseien. En dus vinden velen hen een favoriet voor Parijs-Roubaix.

Filippo Ganna heeft in ieder geval de lichaamsbouw ervoor om te knallen in Parijs-Roubaix en INEOS is de laatste weken prima bezig als team.

Favoriet

"Ik weet niet waarom mensen denken dat ik een favoriet ben. Ik heb Roubaix al twee keer gereden. Een keer kwam ik buiten tijd aan. Een keer stapte ik in de auto na twee kasseistroken", aldus Ganna tegen Sporza.

"Ik hoop deze keer meer vooraan te zitten. Mijn lichaam is vooral gebouwd voor tijdritten, maar ik moet nu gewoon proberen een tijdrit van ongeveer 260km te rijden."