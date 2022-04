Karl Vannieuwkerke gelooft niet veel van wat Jumbo Visma vertelt over Wout van Aert

Donderdagmorgen liet Jumbo Visma weten dat Wout van Aert wel degelijk deelneemt aan Parijs-Roubaix.

Al liet de wielerploeg meteen ook weten dat dit niet in een hoofdrol zal zijn, maar als helper voor de andere renners. "Van Aert start alleen als hij kan meedoen voor de prijzen", zegt Karl Vannieuwkerke aan Sporza. "Die helpersrol is een fabeltje. Hij zal zeker evenwaardig zijn aan de kopman en er misschien zelfs boven staan."

Van Aert is volgens Vannieuwkerke niet lang uit geweest. "Hij zal niet veel conditieverlies geleden hebben. En met zijn opgebouwde volume en de manier waarop hij koerste... Van mij krijgt Van Aert straks drie sterren, hij zal meedoen om te winnen."

Voor Vannieuwkerke is Van Aert zelfs de renner bij Jumbo Visma die het meeste kans maakt op de overwinning in Roubaix. "De kansen verhogen toch aanzienlijk met Van Aert als kopman in plaats van bijvoorbeeld Laporte. Je zag het in Gent-Wevelgem: de Fransman moest het afmaken, maar werd op zijn nummer gezet. Wout is wél een killer."