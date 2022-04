Tom Boonen is zeker over Van Aert in Roubaix: "Dat is een kaart waarmee ze moeten spelen"

Tom Boonen is er heilig van overtuigd dat Jumbo Visma niet alles vertelt over de situatie van Wout van Aert.

Volgens Tom Boonen moet de wielerliefhebber zich absoluut geen zorgen maken over Van Aert. “Wout van Aert is 100% gezond, zeker weten. Als hij zondag aan de start komt van Parijs-Roubaix, wil dat zeggen dat hij volledig is hersteld van zijn Covid-besmetting”, zegt Tom Boonen bij HLN.

Volgens Boonen is het niet meer van deze tijd dat wielerploegen gekke risico’s nemen om renners aan de start van een koers te krijgen. “Toch rijzen nog een hoop vragen, waar alleen hij en de ploeg het antwoord op weet. Hoe zwaar was de impact? Hoe diep heeft hij precies gezeten? Heeft hij snel opnieuw kunnen trainen? Bleef hij eerder uit voorzichtigheid aan de kant? Was hij vorige week al redelijk oké, maar had hij dat extra trainingsblokje in Spanje nog nodig om conditioneel helemaal terug op punt te geraken?”

Volgens Boonen zal het niet de allerbeste Wout van Aert zijn die zondag in Parijs-Roubaix zal starten. “Als je ziet hoe hoog het huidige topniveau ligt, zou het wel bijzonder naïef zijn om te doen alsof die week quarantaine voor hem totaal niets uitmaakt. En toch. Bij Jumbo-Visma zullen ze ook niet álles vertellen. Het is een heel uitzonderlijke situatie. Ze kunnen er Van Aert aan de start brengen als niet-favoriet. Dat is een kaart waarmee ze moeten spelen.”