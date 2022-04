Geen winst maar Intermarché Wanty-Gobert Matériaux dé ploeg van Parijs-Roubaix

De Ineos-Grenadiers trokken de koers enorm vroeg op gang, met succes want Dylan Van Baarle won in de Hel van het Noorden. Maar als je naar de uitslagen kijkt, is er een andere ploeg dé ploeg van Parijs-Roubaix.

En dat is Intermarché Wanty Gobert Matériaux.

Eerst en vooral was er de knappe vierde plek van Tim Devriendt die vanuit de ontsnapping zijn wagonnetje kon aanpikken bij Wout van Aert en co. Er zat niet veel meer in de tank bij de 30-jarige Belg op de piste in Roubaix maar hij eindigde toch nog voor Matej Mohoric op plek 4.

Een halve minuut later kwam Adrien Petit als 6e over de meet, een plek waar de ploeg van Hilaire Van der Schueren vooraf heel blij mee zou zijn geweest maar nu was het dus al hun tweede renner.

Net voor een grote groep eindigde Alexander Kristoff op plek 12 en in die groep spurtten Van der Hoorn, Pasqualon en Baptiste Planckaert naar plaatsen 16, 19 en 23. Kortom, een schitterende prestatie van de ploeg.

Het is een wielerjaar grand-cru voor Wanty. Want eerder won de Eritreeër Biniam Girmay Gent-Wevelgem en Alexander Kristoff toonde zich de sterkste na een waaiereditie van de Scheldeprijs.