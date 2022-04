Mathieu van der Poel heeft een haat-liefde relatie met Parijs-Roubaix

Parijs-Roubaix is een koers waar Mathieu van der Poel veel liefde voor voelt. Al is het om te haten wanneer je als renner tijdens de koers aan het afzien bent op de kasseien.

Beide aspecten haalde Mathieu van der Poel voor de start van Parijs-Roubaix in startplaats Compiègne aan. "Ik heb een haat-liefde relatie met Parijs-Roubaix", vertelde de renner van Alpecin-Fenix. "Het is een wel zéér zware koers."

RESULTAAT BEPALEND

Van der Poel is er natuurlijk ook niet vies van om een koers extra hard te maken door er duchtig de pees op te leggen. "Ja, ik hou er ook wel van als het zwaar is." Vandaar dus: een haat-liefde relatie. Wat de overhand haalt, hangt wellicht van het uiteindelijke resultaat af.

Mathieu van der Poel begon aan deze Parijs-Roubaix als grote favoriet. Om aan de Helleklassieker te komen in een vorm die je al twee zeges geschonken heeft in de klassiekers, dat is ook iets om liefde voor te koesteren. Langs de andere kant zullen alle ogen op hem zijn gericht en moeten hij en zijn ploeg ook volop de verantwoordelijkheid nemen. Dat is dan weer iets wat ze misschien liever anders zouden zien.