Paraatheid van Tim Declercq kan belangrijk zijn voor Quick-Step: "Parijs-Roubaix is koers die me zou moeten liggen"

Eén van de vragen in aanloop naar Parijs-Roubaix: hoe goed is Tim Declercq? Quick-Step rekent onder meer op hem om de ploeg door de eerste koersuren te loodsen.

Declercq maakte na een ontsteking aan het hartzakje een paar weken geleden zijn terugkeer in Dwars door Vlaanderen. Zijn weg naar Parijs-Roubaix is een rollercoaster geweest. "Ik was al blij dat ik nog mee kon doen aan klassiekers. Tijdens mijn voorafgaande training van drie weken kon ik tijdens testen goede cijfers voorleggen."

Een goed teken, maar... "Ik heb dan wel ondervonden in de koers dat klassiekers rijden nog iets anders is dan een goede vijftien minuten-test afleggen op training." Logisch dat in die eerste koersen na zijn comeback de basis nog wat smalletjes was.

ZIEK IN DE SARTHE

Ook nadien bleef 'El Tractor' niet van obstakels gespaard. "Na de Ronde van Vlaanderen ging ik naar de Sarthe. Daar ben ik ziek geworden. Het was slecht om zo uit het ritme te geraken. Ik ben nadien weer beetje bij beetje kunnen verbeteren."

En zo kan Declercq op Pasen toch aan de slag gaan op de Noord-Franse kasseien. "Ik hoop zo lang mogelijk de ploeg tbij te staan. Parijs-Roubaix is een koers die me zou moeten liggen. Ik ben misschien nog geen honderd procent zoals ik het gewild had, maar hopelijk kan ik toch mee een verschil maken."